◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）阪神の近本光司外野手（30）がプロ野球史上81人目となる通算200盗塁に到達した。2―2の同点で迎えた7回2死一塁。大西から右前打を放って一、三塁に好機を拡大させると、次打者・中野の打席の2球目に右腕のモーションを読み切って二塁を陥れた。初盗塁は2019年4月2日の巨人戦。球団として通算200盗塁以上は赤星憲広の381、吉田義男の350に次いで3人目の偉業だ。「筒