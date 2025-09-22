今年8月、新潟市内の宿泊施設で16歳未満の女性と複数回淫らな行為をした疑いで20歳の男が逮捕されました。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む無職の男(20)です。男は8月21日から31日までの間、複数回にわたって新潟市中央区や西区の宿泊施設で知人の16歳未満の女性と淫らな行為をした疑いがもたれています。事件は被害女性の関係者からの届出で発覚。男は9月2日に知人の16歳未満の女性に対する性的姿態等撮影の