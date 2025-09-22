阪神は２２日のヤクルト戦（神宮）に２―３で敗れ３連敗。神宮の杜での今季最終戦を勝利で飾ることはかなわなかった。黄色く染まった球場の左半分が凍りついたのは２―２の同点で迎えた６回のヤクルトの攻撃での一幕だ。虎先発の才木浩人投手（２６）は、先頭の内山に二塁打を許し無死二塁。得点圏に走者を背負い次打者・北村と対峙したがカウント０―１からのスライダーを弾き返されると、ライナー性の鋭い打球を避けきれず、