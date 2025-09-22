ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年9月22日（月）〜9月28日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■天秤座（てんびん座）カード：星（正位置）勉強や資格の分野で希望が灯るときである。夢見た分野へ