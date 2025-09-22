秋田朝日放送 秋田県北秋田市では、記録的な大雨によって水に浸かってしまった田んぼで稲刈りが始まりました。 北秋田市の坊沢営農組合では１９日から稲刈りが始まりました。晴天に恵まれた２２日も黄金色に輝くイネをコンバインで刈り取っていました。 ２日の取材では、降り出した雨のなかイネが水に浸かる様子も見られました。８月の大雨で土砂が流木が流れ込んだ痕跡もありました。北秋田市坊沢地区では、８月と９月の