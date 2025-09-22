米１０年債利回りは４．１２５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.571（0.000） 米10年債4.125（-0.002） 米30年債4.752（+0.008） ドイツ2.740（-0.008） 英国4.700（-0.015） カナダ3.186（-0.014） 豪州4.268（+0.028） 日本1.647（+0.009） ※米債以外は10年物