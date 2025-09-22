秋田朝日放送 秋田市の聖霊女子短期大学が２０２７年度から男女共学化し、名称を「聖霊短期大学」に改めることがわかりました。 聖霊女子短期大学によりますと、２７年度から短大を共学化し名称を「聖霊短期大学」に変更する計画で、２５年内に文部科学省に届け出ます。 聖霊女子短期大学には保育士などを目指す生活こども専攻や栄養士などを目指す健康栄養専攻などがあります。聖霊女子短期大学では世界に教育を広げる長