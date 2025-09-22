ドル円のピボットは１４７．９９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値147.84高値148.38安値147.75 148.86ハイブレイク 148.62抵抗2 148.23抵抗1 147.99ピボット 147.60支持1 147.36支持2 146.97ローブレイク ユーロ円 現値174.21高値174.28安値173.67 175.05ハイブレイク 174.66抵抗2 174.44抵抗1 174.05ピボット 173.83支持1