韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」が２２日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。「私たちのスーパーアイドル」という憧れの韓国のグループを明かす一幕があった。２０１０年の第二次韓流ブームで世界的人気を呼んだＫＡＲＡや少女時代について聞かれたナヨンは「私たちにとってのスーパーアイドルだったので、少女時代やＫＡＲＡ先輩のステージをマネしながら、私たちは夢を育てて