¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡Ê£¶£³¡¦£µ¥­¥í°Ê²¼¡Ë£¸²óÀï¡»Æ£ÅÄ±êÂ¼¡Ê£±²ó£Ô£Ë£Ï¡Ë¾®ÎÓ¹§É§¡ü¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡ËÁ°ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÆ£ÅÄ±êÂ¼¡Ê¤Û¤à¤é¡¢£³£°¡Ë¡á²£ÉÍ¸÷¡á¤¬¾®ÎÓ¹§É§¡Ê£²£¹¡Ë¡á°ìÎÏ¡á¤ò£±²ó£²Ê¬£µ£±ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡££²£³Ç¯£±£²·î°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç³«»Ï£±Ê¬²á¤®¡¢Æ£ÅÄ¤¬±¦¤ò¤¿¤¿¤­¤Ä¤±¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÆ³«¸å¤Ï¡¢Î¾¼Ô·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤Ë¡££±²ó½ªÎ»´ÖºÝ