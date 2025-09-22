※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われた草太は夫婦関係の破綻に追い込まれますが、裏切っていたのは藤枝でした。芹が草太にも言い寄っていた事実を知った藤枝は社内で感情を爆発させた末、退職を申し出ます。残った芹もまた居場所を失っていきました。その後、藤枝は草太に電話をかけ、幸せな家庭を自ら壊したことを悔い、涙ながらに