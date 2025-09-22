歌舞伎俳優の市川新之助さん（12）が父・市川團十郎さん（47）、市川ぼたんさん（14）とともに21日、長野・木曽町で植樹活動『ABMORI（えびもり）』のイベントに出席。小さい頃から参加している植樹プロジェクトへの思いを語りました。2014年に志賀高原でスタートしたこのプロジェクト。これまで約1万人が参加し、7万本の植樹を行ってきました。今後は木曽町に場所を移し、約10年かけて植樹を行っていくといいます。團十郎さんは、