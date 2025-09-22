ヒロミと東野幸治がＭＣを務めるＴＢＳ系「タミ様のお告げ」が２２日、『この秋食べたい関東Ｎｏ．１グルメＳＰ！行列店＆ローカルチェーン』をテーマに放送され、俳優・津田健次郎がスペシャルゲストとして登場した。行列のできる栃木のパン屋を紹介中、あんぱんが画面に映ると、ヒロミは「あんぱん、いいですねぇ〜〜〜！あんぱん？！」と津田を見て驚く様子を見せると、津田は「はっ…」と照れ笑い。ヒロミが「編集長！」