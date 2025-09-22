「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）「ＢＯＡＴＲＡＣＥ多摩川ＤＡＹ」として開催され、ボートレーサー・佐藤隆太郎（３１）が始球式を行った。大きな歓声が起こる中、投球は大きくそれてしまい、思わず苦笑いを浮かべた。「キャッチボールがなかった。それが原因。点数とかは、ないですね」と悔しそうな表情を浮かべた。山梨学院時代は二塁手だった佐藤。ヤクルトの中で気になる選手は、同じ二塁手である「山田哲人