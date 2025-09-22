22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の4万5260円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては233.66円安。出来高は2626枚となっている。 TOPIX先物期近は3137.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.67ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物