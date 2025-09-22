Image: Amazon.co.jp この記事は2025年4月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホは言うまでもなく、もはや現代人にとって、充電が必要なガジェット類は生活必需品となっています。もちろん、手持ちのガジェットが増えれば、同時に充電器（ACアダプタとケーブル）も増える一方。でも、充電