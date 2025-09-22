【ニューヨーク共同】週明け22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比08銭円高ドル安の1ドル＝147円82〜92銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1776〜86ドル、174円18〜28銭。目新しい売買材料に乏しく、値動きは限られた。