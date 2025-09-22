【MLB】ドジャース1ー3ジャイアンツ（9月21日・日本時間22日／ロサンゼルス）【映像】フリーマン、とっさに見せた“神対応”9月21日（日本時間9月22日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャースのフレディ・フリーマンがさりげなく行った“神対応”が話題となっている。1回表・ジャイアンツの攻撃が無得点に終わり、迎えたその裏・ドジャースの攻撃。2死走者なしの場面で