【ブンデスリーガ】フランクフルト 3−4 ウニオン・ベルリン（日本時間9月21日／ドイチェバンク・パルク）【映像】激昂監督、紙くずをピッチに蹴り飛ばした瞬間ウニオン・ベルリンのステフェン・バウムガルト監督が、フランクフルト戦で大立ち回り。話題を集めている。ウニオン・ベルリンは日本時間9月21日、ブンデスリーガ第4節でフランクフルトと対戦（堂安律もフル出場）。FWオリヴァー・バークのハットトリックで56分まで