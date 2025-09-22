推し活応援プラットフォーム「Ｂｏｏｓｔｙ」主催の「Ｂｏｏｓｔｙファンまつり２０２５」が２１日、東京・有明ＧＹＭ−ＥＸで最終日を迎えた。「Ｂｏｏｓｔｙ」（ブースティー）」は、メンバーシップ、チケット販売、ＮＦＴ販売、ライブ配信、各種サービスと連携した投票機能など、多彩な機能を備えたプラットフォーム。ＨＫＴ４８やＮＧＴ４８、卒業生の森保まどかをはじめ、多くのアーティストやタレントが利用している。イ