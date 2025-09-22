◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２阪神（２２日・神宮）ヤクルトのドラフト３位・荘司宏太投手が同点の８回に登板し１回無失点の好投。直後にオスナの勝ち越し弾を呼び込んで、７月２６日の中日戦以来となる２勝目を手にした。８回１死から佐藤輝に大きな当たりを打たれたが中飛。試合後は「ヒヤヒヤしましたけど、自分のボールを信じて投げている。（フェンス）手前で失速してくれたので本当に良かった」と安堵（あんど）