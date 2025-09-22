◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２阪神（２２日・神宮）阪神・藤川球児監督らは神宮球場での今季最終戦を終え、左翼席などに陣取る阪神ファンにリーグ優勝の報告を兼ねて足を運んだ。指揮官は「球児」コールの大声援を受け、「グラウンドはうそをつかないという、本当にありがたい一日でしたね。一年間が終わって、最後の神宮でしっかりとした報告ができたり、球場に来てくださったファンの方々も共有をしてくれたことは一番