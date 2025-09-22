大盛況に終わった東京2025世界陸上。そのトラックを疾走し、アスリートの息づかいまで伝える迫力ある映像を撮影する「一輪車カメラマン」が話題だ。その正体はフランス出身のアルノ・ブリンさん（39）。普段は、マラソンや競輪などのスポーツの中継カメラマンを担当している。ブリンさんが、7年来の相棒だという電動一輪車（モノウィール）を巧みに操る撮影の裏側を語った。【写真を見る】【独自】世界陸上の名物一輪車カメラマン