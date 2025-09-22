２２日のフジテレビ「新ドラマ人気番組対抗クイズドレミファドン秋の祭典！昭和平成令和ドラマソングＳＰ」では、ドラマソングのイントロ対決が繰り広げられた。００年代の累計売上で１４位にランクインしたのが「１リットルの涙」（２００５年放送）の主題歌「粉雪」（レミオロメン）。スタジオには、主演した沢尻エリカの劇中映像が流れた。当時１９歳。徐々に運動機能が失われていく難病を発症したヒロインの姿を描いた作