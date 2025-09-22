伊勢佐木警察署（資料写真）２２日午前０時２０分ごろ、横浜市中区黄金町２丁目の路上で、自転車に乗っていた４０代の男性が複数人に襲われる事件が発生した。男性は棒のようなものでたたかれるなど腕や足に軽傷を負った。神奈川県警伊勢佐木署が傷害事件として調べている。署によると、男性は後方から近づいてきた車に接触された後、降りてきた２人に追いかけられ、棒のようなもので複数回たたかれた。２人は目出し帽をかぶっ