過去に配信し反響があったものを再編成しています。人間関係について考えさせられる作品、『どうしたって合わない人間はいると学んだ』第1話をごらんください。 作者・こてつ(＠kotetsu_n)さんは、学生時代から誰とでも信頼関係が築ける性格でした。そのため、以前勤めていた会社でも、同期や先輩たちと分け隔てなくお付き合いができていました。ところが転職先で初めて「人間関係」に悩まされます。Aさんから職場で日常的に理不