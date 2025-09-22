◇大相撲秋場所9日目（2025年9月22日東京・両国国技館）元関脇で東前頭10枚目の大栄翔（31＝追手風部屋）が東前頭8枚目の宇良（33＝木瀬部屋）を下して3勝目を挙げた。立ち合いから鋭く踏み込んでくる宇良に対し、大栄翔は細かく突っ張って中に入れさせず。相手をよく見ながら休まず攻めて突き出した。右腓腹筋断裂で名古屋場所を全休し、休場明けの今場所。まだ万全とは言えない中で持ち味の突き押しで白星をつかみ「落ち