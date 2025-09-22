オリックス１―０ソフトバンク（パ・リーグ＝２２日）――オリックスが３連勝。八回に杉本のソロで先制し、継投で逃げ切った。ソフトバンクは２度の満塁機を逸するなど、拙攻続きで５月以来の本拠地３連敗を喫した。◇ロッテ２―０日本ハム（パ・リーグ＝２２日）――ロッテが投手戦を制した。二回にソトのソロと佐藤の適時打で２点を先行し、継投で逃げ切った。河村が７回無失点で２勝目。日本ハムは散発３安打に封じられた。