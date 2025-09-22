スターバックス®とジェラート ピケが贈る待望のコラボレーションが2025年9月29日（月）よりスタート！「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、アールグレイの上品な香りと甘いフルーツが調和した特別な一杯です。また、ジェラート ピケらしいふわふわ素材のルームウェアやアイテムも限定販売！スターバックス®の店舗やオンラインストアで購入で