Photo: 富沢ビル 昨今の激しくなる気候で誰もが悩んでいる、外出時の水分補給をどうするか問題。試行錯誤の余地はいろいろありますが、容器の保冷性能の高さは共通して大事なポイントです。アウトドアマグメーカーとしてもともと評価の高かったスタンレーが、2023年から発売しているストロー付きタンブラー「クエンチャー」（税込6,490円）シリーズが今、デイリーユースでも人気を集めている