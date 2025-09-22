◆ソフトバンク0―1オリックス（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封負けで3連敗を喫した。打線は2度の満塁機などを生かせず。先発の大津亮介が6回無失点と好投したが、セットアッパーの松本裕樹が8回に決勝ソロを浴び、2敗目を喫した。2位の日本ハムが負けたため優勝マジックは6となった。柳田悠岐が約5カ月ぶりに復帰。2番DHでスタメン出場し、3打数無安打1四球だった。試合後、小久保裕紀監督は「柳田が戻