9月22日は、「世界サイの日」です。静岡県東伊豆町の動物園、伊豆アニマルキングダムでは、サイに触ることができるイベントが行われています。 【写真を見る】「サイにさわりなサイ！」世界サイの日にふれあいイベント ゴツゴツだけどおでこは軟らかい？=静岡・東伊豆町 南アフリカに生息するミナミシロサイ。 角を狙った密漁などの影響で絶滅の危機にある現状を知ってもらうため、9月22日は「世界サイの日」と定められています