静岡大学が開発した超小型衛星が9月19日、ついに宇宙空間に放出されました。静岡発の小さな衛星には、深刻な宇宙の“ある問題”を解決し、さらには壮大な未来へとつながる期待がかかっています。 【写真を見る】“宇宙ゴミ”掃除から“宇宙エレベーター”へ 静岡大学開発の超小型衛星が宇宙へ放出 壮大な実験が始動=静岡 ＜JAXA提供 油井亀美也宇宙飛行士＞ 「いよいよですね、緊張しながら衛星放出、その時を待っ