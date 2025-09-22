「ポスト石破」を決める自民党の総裁選が9月22日に告示されました。5人の候補者による戦いの火蓋が切られましたが、静岡県民からは自民党政治に対し冷ややかな声も聞かれました。専門家は、今回の選挙を「リベンジ総裁選」とし、野党との連携が注目すべき点だと話します。 【動画】専門家が指摘“リベンジ総裁選”の行方は？ ポスト石破めぐり5人が立候補も県民からは冷ややかな声「また同じ…」=静岡 9月22日から始まった自民党