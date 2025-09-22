19日午前、新潟県佐渡市の漁港で軽貨物自動車が海に転落し、運転席にいた89歳男性が死亡しました。19日午前10時すぎ、佐渡市の高瀬漁港で、近くに住む男性(89)の運転する軽貨物車が海に転落した状態で見つかりました。男性は佐渡市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。死因は溺死でした。警察によりますと、付近の住民から消防へ「海に車が落ちている」と通報があり発覚。車は前進して海に入ったとみられ、男性は運