記者団の取材に応じる立憲民主党の安住幹事長＝22日午後2時2分、国会野党は22日、自民党総裁選に伴う政治空白が長引いていると批判し、早期の臨時国会開会を改めて要求した。立憲民主党の安住淳幹事長は、総裁選候補者の主張が互いに似ているとの認識を示し「どなたになっても顔が変わるだけの可能性がある」と指摘。国民民主党の玉木雄一郎代表は「総裁選で臨時国会召集と国民が求める喫緊の物価高対策が遅れている」と語っ