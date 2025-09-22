（資料写真）相模原市教育委員会は２２日、市立もえぎ台小学校（同市南区）の１年生（１クラス）を２３〜２７日の４日間、インフルエンザや同様の症状により学年閉鎖すると発表した。市立小中学校での学年閉鎖は今季初めて。