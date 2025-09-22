女性ロックバンド「ＮＥＭＯＰＨＩＬＡ」が２１日、クラブチッタ川崎で自主企画イベント「地平天成獄音道中―地獄フェス―」を開催し、ＳＨＯＷ―ＹＡ、ＲｉＬ、ＮＯＣＴＵＲＮＡＬＢＬＯＯＤＬＵＳＴが出演した。トップバッターで登場したＳＨＯＷ―ＹＡは「私は嵐」「限界ＬＯＶＥＲＳ」など５曲を披露。ボーカルの寺田恵子は「うちらは地獄？それともエンジェル？いろんな時代を生きてきて今なおやれてるのはみんな