◆大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）が西前頭筆頭・阿炎（錣山）を押し出し、５連勝で７勝２敗とした。立ち合いから低い姿勢のまま力強く前進。土俵際で右にかわした阿炎の動きも見逃さず「土俵際がうまいので、押し込んでもここからだと思って、しっかり相手を見ながら押すことができた」と落ち着いた口調で語った。この日の白星で通算１００勝目となった。初土俵から所要１２場所で三