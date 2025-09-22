Ｖ系メタルコアバンド「ＤＥＸＣＯＲＥ」のベーシスト・澄―ＴＯ―ＲＵ―さんが１９日に亡くなった。グループの公式サイト、ＳＮＳで発表した。所属事務所ＪｅｌｌｙｆｉｓｈとＤＥＸＣＯＲＥの連名で「弊社所属ＤＥＸＣＯＲＥのベーシスト澄―ＴＯ―ＲＵ―が２０２５年９月１９日、永眠いたしました」と報告。死因は公表しなかった。ファン、関係者に感謝し「メンバー・関係者一同、事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆