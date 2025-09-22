元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２２日に自身のＳＮＳを更新。ディズニーでのハロウィンを満喫する様子を公開した。インスタグラムで「東京ディズニーリゾートディズニー･ハロウィン始まったよー！ヴィランズ大好きな私（特にアースラ）は、この色味と装飾を目にするだけでワクワクが止まらないのですてなわけで、ヴィランズみたいな食べ方してます」とつづって、カチューシャを付けたショットやホットド