女優の當真あみが２２日、都内で主演映画「ストロベリームーン余命半年の恋」（１０月１７日公開、酒井麻衣監督）の完成披露試写会に出席した。原作は、芥川なお氏の同名小説。余命宣告を受けながら前向きに生きる萌を演じた當真は、本作が長編映画初主演。完成した作品を観て「顔を見られたくないなというくらい泣いた。萌に向けてくれた愛がビシビシ伝わってくるので、ウルっと来ましたね」と明かした。共演した齋藤潤と