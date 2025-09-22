生まれ故郷で別れを惜しみました。今年7月に亡くなった歌手で俳優の上條恒彦さんのお別れの会が21日、出身地の東筑摩郡朝日村で開かれました。花に囲まれてほほ笑む上條恒彦さん。2か月前、老衰のため85歳で亡くなりました。生まれ故郷・朝日村で開かれたお別れの会には、親交があった住民などおよそ200人が訪れ、花を手向けました。お別れの会は上條さんを「ふるさと」で偲ぶ機会をつくりたいと、同級生や親族をはじめ、村などで