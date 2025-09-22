ドル円一時１４７．７５レベル、小幅に安値広げる＝ＮＹ為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は一時147.75レベルと小幅に本日の安値を広げている。米１０年債利回りは４．１２％付近に低下している。ユーロドルも足元で1.1786レベルに高値を更新。 USD/JPY147.82EUR/USD1.1784