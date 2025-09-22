秋田朝日放送 障害のある人が手がけたアート作品などを通じて、障害に対する理解を深めてもらおうというイベントが秋田市で始まりました。 秋田市で始まった「心いきいき芸術・文化祭」は今回が２５回目の開催です。障害のある人の芸術や文化活動への参加を通して障害や障害者に対しての県民の理解を深めることを目的としています。 イベントの開催に合わせ秋田県立美術館では、県内に住む人が手掛けたアート