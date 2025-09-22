三重県伊賀市教育委員会は２２日、市立中学校２年生の音楽科の成績で改ざんがあったと発表した。校長の指示を受けた担任らが生徒５４人分の１学期の成績について音楽の担当教員に無断で書き換えていた。市教委は７月下旬、改ざん前の成績に戻すよう学校に指導し、同校は生徒に通知表を配り直した。市教委によると、音楽科の成績は筆記テストや実技、出席回数などを基に５段階で評価される。担任らは７月９日、音楽の担当教員