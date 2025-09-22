「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）阪神の藤川球児監督は試合後、四回の守備から途中交代した森下翔太外野手について「常にパーフェクトという状態ではない」と説明した。２打席で交代という異例の状況となったが、指揮官は大事を取ってか？の問いに「そうですね」と語り「コンディションが常にパーフェクトという状態ではないですから。“これ以上”というところにならないというところでは大丈夫だと思いますけど