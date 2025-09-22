「カッコよすぎる…!!」 ボロアパートに住むおばあちゃんの意外な趣味同僚への相づちは「わかるー」。空気読みすぎ女子の息苦しい日常／凪のお暇（1）社内の人間関係には波風を立てず、同僚の会話には「わかるー」と同調するだけ。とにかく周りの空気を読むことに必死な28歳の会社員・大島 凪。ある日、同僚が女子会を開く中、自分だけハブられて仕事を押し付けられていたことが発覚。挙句、社内恋愛中の営業部エースの彼氏からも