容疑者は同級生。真犯人は誰だ？予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）。初回放送は10月11日（土）よる9時より。本日、ポスタービジュアルと1話のあらすじ・場面写真を解禁！同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔の塗りつぶされた卒業アルバムをきっかけに、同級生の不審