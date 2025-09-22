SHANKがツアー＜SHANK TOUR 2025＞の追加公演として、東名阪ワンマン＜SHANK ONE MAN TOUR THE EXTRA SHOT＞を開催することが発表となった。これは本日9月22日よりスタートした＜SHANK TOUR 2025＞のチケットが各地で即完していることを受けて行われる追加公演となるものだ。東京公演は2026年1月9日に豊洲PIT、大阪公演は1月17日にGORILLA HALL OSAKA、名古屋公演は1月30日にZepp Nagoyaで開催される。チケットのオフィシャル1次先